Rui Quadrado, da TOMRA, junto à máquina de devolução automática.
DR
Economia

Lisboa quer acabar com descarte de 25 mil copos de plástico por dia nas zonas noturnas

CopoMais é lançado esta quinta-feira para incentivar a reutilização de copos descartáveis. As 15 máquinas de devolução automática vão poder evitar o descarte de três milhões de copos por ano.
Carla Aguiar
Publicado a
Atualizado a
Câmara Municipal de Lisboa
reciclagem
AHRESP

