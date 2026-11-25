O mercado imobiliário no país continua a ganhar fôlego principalmente à boleia do apetite dos investidores estrangeiros. A hotelaria mantém-se como um dos segmentos mais atrativos para o capital internacional e as transações continuam a bater recordes. Nos primeiros nove meses do ano, o investimento em hotelaria em Portugal atingiu 588 milhões de euros, um salto de 51% face ao mesmo período homólogo, revelam os dados da Savills.

O Tourism Market Overview da consultora detalha que o valor investido até setembro supera já total registado no conjunto dos 12 meses de 2025, de 495 milhões de euros.

A alicerçar os bons números do negócio estiveram nove transações, com um valor médio por operação de 65 milhões de euros, um montante superior comparado com os 48 milhões de euros verificados no ano passado.

A venda do Corinthia Hotel Lisbon, do Penha Longa Resort, do InterContinental Porto e do Tróia Design Hotel concentraram 73% do volume, detalha a Savills.

Numa leitura ao mapa nacional, a Grande Lisboa liderou, concentrando 53% do total nacional com 311 milhões de euros. O Alentejo ocupa o segundo lugar com 150 milhões de euros aplicados integralmente no eixo Tróia Comporta. O pódio fica completo com o Norte a somar 111 milhões de euros e o Algarve 15 milhões de euros.

"O crescimento do mercado assenta hoje no preço e não no volume. O número de hóspedes continua a aumentar, mas a estada média tem vindo a diminuir e a taxa de ocupação mantém-se estável. É a subida da tarifa média diária que sustenta o crescimento do RevPAR, o que revela a capacidade de Portugal para valorizar a sua oferta. Este crescimento é, contudo, cada vez menos homogéneo. Lisboa e o Porto estão a absorver nova oferta, com as tarifas a darem os primeiros sinais de estabilização, enquanto o Alentejo, a Madeira e o Algarve lideram o crescimento do RevPAR", explica Alexandra Gomes, head of research da Savills Portugal.