O Hotel Cascais Miragem foi comprado por investidores espanhóis
Economia

Investimento em hotelaria ascende aos 650 milhões de euros em 2025

Compra de ativos sobe 25% face a 2024. Estrangeiros continuam a ser os principais investidores e a falta de oferta nas grandes cidades tem direcionado negócios para os Açores, a Comporta e o Douro.
Rute Simão
