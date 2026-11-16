Insolvências no alojamento e restauração sobem pelo terceiro ano consecutivo com aumento de 15% até outubro

O número de insolvências no setor do alojamento e restauração continua a escalar pelo terceiro ano consecutivo, sobretudo à boleia das dificuldades sentidas no negócio dos restaurantes. Nos primeiros dez meses do ano, foram registados 202 novos processos de insolvência por parte destas empresas, o que representa uma subida de 15% face ao período homólogo, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 16, pela Informa D&B.

O subsetor da restauração é o principal responsável pelo crescimento dos processos, com 180 novos registos efetuados até ao mês passado. Considerando os dados das publicações de atos societários efetuados no portal Citius do Ministério da Justiça até 3 de novembro de 2026, conclui-se que as insolvências na restauração representam cerca de 11% do total das registadas no mesmo período nos restantes setores de atividade.

O panorama, explica a Informa D&B, não é novo e estende-se há já três anos com um "crescimento que vem reforçar uma tendência que se verifica desde 2023, numa altura em que a grande maioria dos setores apresenta um recuo nas insolvências".

O incremento das insolvências no alojamento e restauração surge, desta forma, em contraciclo com o restante tecido empresarial, que apresenta um recuo de 1,6% entre janeiro e outubro. Contas feitas, no acumulado do ano foram registadas 1.653 empresas com novos processos de insolvência, menos 27 quando comparado com o mesmo período de 2025.

Numa leitura ao mapa nacional, é nos distritos de Lisboa e do Porto onde se concentra a maioria dos processos de insolvência, sendo que Aveiro foi o que registou o maior aumento homólogo, com mais 12 insolvências.

Já no capítulo dos encerramentos, fecharam portas 1059 empresas de alojamento e restauração, um recuo de 14,3% comparativamente com os primeiros dez meses de 2025. Numa análise global, o barómetro da Informa D&B revela que entre janeiro e outubro o número de encerramentos totalizou 10.371 o que se traduz numa quebra de 11,3%.