Restauração em "modo sobrevivência" pede apoios ao Governo e autarquias para enfrentar verão incerto
Paulo Spranger
Economia

Restauração em "modo sobrevivência" pede apoios ao Governo e autarquias para enfrentar verão incerto

Quebra na procura e subida dos custos está a ameaçar negócios e setor diz que encerramentos vão aumentar se não forem dadas respostas. Associação pede aos municípios que revertam taxas turísticas para apoiar promoção dos negócios locais.
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