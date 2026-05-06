Tempestade causou destruição em diversas cidades portuguesas, prejudicando também os festejos do Carnaval.
Tempestade causou destruição em diversas cidades portuguesas, prejudicando também os festejos do Carnaval.Foto: Reinaldo Rodrigues
Economia

INE. Taxa de desemprego do 1.º trimestre interrompe ciclo de descida que durava há mais de um ano

Depois de ter atingindo níveis mínimos no ano passado (5,8% no segundo semestre) e de ter caído de forma consistente durante mais de um ano (desde final de 2024), o peso do desemprego começa a subir.
Luís Reis Ribeiro
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A taxa de desemprego portuguesa, medida em proporção da população ativa, subiu 0,3 pontos percentuais, de 5,8% no quatro trimestre de 2025 para 6,1% no primeiro trimestre deste ano, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.

Depois de ter atingindo níveis mínimos na história recente (5,8% no segundo semestre do ano passado) e de ter estado a cair de forma consistente durante mais de um ano (desde o final de 2024), o peso do desemprego interrompeu este ciclo de alívio e começou a subir.

Vários economistas estavam a antecipar este cenário por causa do impacto económico muito negativo na atividade e na mobilidade de pessoas e mercadorias durante as semanas do mau tempo deste último inverno, que afetaram sobretudo o mês de fevereiro.

(Em atualização)

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