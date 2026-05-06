INE. Taxa de desemprego do 1.º trimestre interrompe ciclo de descida que durava há mais de um ano

A taxa de desemprego portuguesa, medida em proporção da população ativa, subiu 0,3 pontos percentuais, de 5,8% no quatro trimestre de 2025 para 6,1% no primeiro trimestre deste ano, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.Depois de ter atingindo níveis mínimos na história recente (5,8% no segundo semestre do ano passado) e de ter estado a cair de forma consistente durante mais de um ano (desde o final de 2024), o peso do desemprego interrompeu este ciclo de alívio e começou a subir.Vários economistas estavam a antecipar este cenário por causa do impacto económico muito negativo na atividade e na mobilidade de pessoas e mercadorias durante as semanas do mau tempo deste último inverno, que afetaram sobretudo o mês de fevereiro.(Em atualização)