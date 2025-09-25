Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O turismo de cruzeiro é cada vez mais procurado.
Economia

Indústria do mar quer recrutar mais de mil pessoas em Lisboa

Os cruzeiros são os principais recrutadores da feira de emprego dedicada à economia azul, que se realiza a 15 de outubro. Precisam de trabalhadores para responder ao crescimento deste turismo.
Sónia Santos Pereira
emprego
recrutamento
Cruzeiros
edição impressa
economia azul

