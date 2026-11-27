A idade da reforma deverá subir para 67 anos em 2028, de acordo com os cálculos feitos pela Lusa com base nos dados da esperança média de vida divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em causa está uma subida de um mês face ao valor estabelecido para 2027, que está fixado nos 66 anos e 11 meses.

Os dados provisórios da esperança média de vida aos 65 anos, indicador que serve de referência para a determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de Segurança Social e do fator de sustentabilidade, foram divulgados pelo INE e apontam para um novo aumento.

De acordo com a estimativa provisória da esperança média de vida aos 65 anos para o triénio 2024-2026, este valor foi estimado em 20,29 anos, apresentando um aumento de 0,10 anos (1,2 meses) relativamente ao triénio 2023-2025.

Com base nestes dados é possível calcular que em 2028 a idade legal de acesso à reforma será de 67 anos.

Em 2026, a idade de reforma subiu para 66 anos e nove meses, um aumento de dois meses face ao valor estabelecido em 2025 (66 anos e sete meses).

Em 2024, a idade de reforma ficou inalterada, nos 66 anos e quatro meses, face a 2023, ano em que se registou um recuo de três meses por comparação com a idade fixada para 2022, algo inédito desde que a idade da reforma passou a estar associada à esperança média de vida.

Tanto a redução de 2023 como a manutenção da idade para 2024 estão associadas ao recuo na esperança média de vida devido à mortalidade associada à pandemia de covid-19 e a sua incidência junto da população mais idosa.

Corte nas pensões antecipadas sobe para 18,04%

O corte das pensões por via do fator de sustentabilidade, aplicado a algumas reformas antecipadas, deverá ser de 18,04% em 2027, aumentando face aos 17,63% deste ano, segundo cálculos da Lusa com base em dados do INE.

Os cálculos feitos pela agência Lusa basearam-se nos dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE) conhecidos esta sexta-feira sobre a esperança média de vida aos 65 anos, indicador utilizado para efeitos de determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de Segurança Social e do fator de sustentabilidade.

Em 2027, a idade normal de acesso à reforma está fixada nos 66 anos e 11 meses, pelo que as pessoas que, no próximo ano, se reformem antes desta idade - e que não estejam abrangidas por nenhum dos regimes especiais ou de carreiras contributivas longas - terão um corte de 18,04%.

A este corte há ainda a somar uma penalização de 0,5% por cada mês de antecipação face à idade legal da reforma.