Hotel Grand Emperor vende barras de ouro que decoravam chão por 10,8 milhões de euros

O hotel de Macau Grand Emperor anunciou a venda das 78 barras de ouro que estavam embutidas no chão do 'lobby' por 99,7 milhões de dólares de Hong Kong (10,8 milhões de euros), antecipando um lucro nove vezes superior."Face aos preços elevados do ouro, os administradores da empresa consideram que este é o momento oportuno para concretizar o valor das barras de ouro", afirmou numa declaração o Emperor Entertainment Hotel Lda, propriedade da unidade hoteleira, na noite de quarta-feira, 4 de fevereiro. "Espera-se um lucro de 90,2 milhões de dólares de Hong Kong [cerca de 9,8 milhões de euros]", lê-se na nota,Nas últimas duas décadas, referiu ainda a empresa, o chão de ouro "criou uma atmosfera de opulência e grandiosidade" no casino ao apresentar "entrada majestosa pavimentada com as barras de ouro".O ouro "já não é relevante para o tema futuro do hotel", constatou."Após a cessação das operações de jogo no ano passado, o grupo está agora a planear instalações alternativas de entretenimento e lazer para melhorar a experiência global de serviço do hotel e alargar a sua base de receitas", acrescentou.Além disso, explicou, a empresa "pode reduzir os custos futuros relacionados com segurança e os seguros das barras de ouro".O Hotel Emperor Entertainment operava um 'casino satélite' sob a concessão da SJM Resorts SA, que encerrou em outubro de 2025.Os 'casinos-satélite', sob a alçada das concessionárias, eram geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.