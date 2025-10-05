Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Muitos dos habitantes de casas camarárias são pensionistas.
Leonardo Negrão
Economia

Habitação social. Incumprimento no pagamento de rendas é residual no Grande Porto

Os atrasos prendem-se com dificuldades financeiras e priorização de outras despesas. Municípios acompanham estas famílias carenciadas e evitam despejos através de planos de pagamento faseados.
Sónia Santos Pereira
