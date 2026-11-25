O Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB) vai conceder um empréstimo de 100 milhões de euros ao Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2030) para apoiar projetos de habitação para arrendamento, segundo um comunicado.

O empréstimo junta-se aos 300 milhões de euros já disponibilizados pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), em 28 de outubro, elevando, assim, para 400 milhões de euros o financiamento europeu mobilizado pelo IFRRU 2030 para apoiar projetos de revitalização urbana que permitam colocar no mercado imóveis devolutos ou degradados.

A verba destinada a Portugal faz parte de um pacote de 10 novos empréstimos, no valor de 821 milhões de euros, que o CEB aprovou recentemente para projetos de investimento em toda a Europa.

Quase metade deste financiamento destina-se a habitação social e a preços acessíveis, sendo a parte restante aplicada em infraestruturas, educação, inclusão financeira e digitalização.

O IFRRU 2030 é um instrumento financeiro criado no âmbito do Portugal 2030 para apoiar a reabilitação e revitalização urbanas destinada a arrendamento a preços acessíveis e moderados, combinando dotações do Banco Europeu de Investimento (BEI), do CEB e capitais privados.

Em conjunto com a banca comercial e os promotores, o IFRRU 2030 pretende mobilizar cerca de 1.000 milhões de euros de investimento público e privado, com vista à disponibilização de cerca de 6.200 habitações para arrendamento entre 2027 e 2030.

O IFRRU 2030 está aberto a apoiar projetos de municípios, entidades privadas, cooperativas e pequenos proprietários.

“Ao apoiar a recuperação de imóveis devolutos ou degradados e a criação de nova oferta, com a garantia de permanência no mercado de arrendamento por 20 anos, contribuímos para que mais famílias tenham acesso a uma habitação digna”, considerou a presidente do IFRRU 2030, Isabel Barroso de Sousa, citada no comunicado.