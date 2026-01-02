Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Num possível cenário de um estoiro da “Bolha de IA” em 2026, a Alphabet (Google) está numa posição única de ser o último sobrevivente. Sairá chamuscada, mas todas as outras ficarão esturricadas.
Há uma “bolha de IA” no mercado quase a rebentar? Como a Google será a única a sobreviver

Análise ao mercado tecnológico para 2026: a anatomia de um sistema de investimento e dívida circular entre a Nvidia e a maioria das Big Tech; de que forma uma única empresa no mundo tem capital e tecnologia para estar quase “a salvo”; e o papel da Europa como o elo financeiro mais vulnerável perante uma purga tecnológica por muitos anunciada.
Inteligência Artificial
Tecnologia
mercados
