Os banqueiros centrais na reunião do G7. Paris, 18 de maio de 2026.
Os banqueiros centrais na reunião do G7. Paris, 18 de maio de 2026.Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON
Economia

Guerra provoca salto grave nos juros de França e Itália. Em Portugal efeito está mais contido

Banqueiros centrais e ministros das Finanças das sete maiores economias do mundo (G7) alinham plano de ação face à crise global. Em cima do choque petrolífero e inflacionista, vem o dos juros.
Luís Reis Ribeiro
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