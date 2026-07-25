Guerra faz colapsar reservas dos mercados asiáticos em Fátima
Foto: D.R.
Economia

Guerra faz colapsar reservas dos mercados asiáticos em Fátima

Reservas dos mercados internacionais estão em queda com operadores a cancelarem as viagens do Médio Oriente para a Europa. Procura de residentes aumenta no Centro à boleia dos preços mais baixos, mas é insuficiente para compensar receitas dos estrangeiros.
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