Governo retira Mário Centeno da corrida à vice-presidência do BCE

Mário Centeno, o antigo governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças do governo PS, está fora da corrida à vice-presidência (VP) do Banco Central Europeu (BCE) por decisão do atual executivo PSD-CDS de forma , estão a avançar a SIC Notícias e a Lusa.Na reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro (o Eurogrupo), que decorre esta segunda-feira em Bruxelas, houve uma primeira ronda de votação dos seis candidatos à VP do BCE.Segundo a SICN, que cita fontes oficiais em Bruxelas, a referida votação "durou cerca de uma hora", mas depois "foram retiradas as candidaturas do antigo ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius, e do governador do banco central da Estónia, Madis Müller, iniciando-se uma segunda volta com quatro candidaturas, incluindo a de Mário Centeno".No entanto, explica a SICN, "as candidaturas do português e do governador do banco central da Letónia, Martins Kazaks, foram as menos votadas" e, assim, "foram convidados a desistir".Segundo a Lusa, "o Governo português retirou a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), numa segunda ronda de votações na reunião do Eurogrupo em Bruxelas".Como noticiou o DN/DV, na passada quinta-feira, a comissão de Economia e Finanças do Parlamento Europeu (PE) veio dar gás ao nome do português, ao apoiar explicitamente o ex-governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, e o atual governador do Banco Central da Letónia, Mārtiņš Kazāks, "como candidatos preferenciais para o cargo" de vice na comissão executiva (a cúpula do conselho de governadores), que vaga no próximo mês de maio, com a saída do espanhol Luis de Guindos.Além destes dois (Centeno e Kazāks), Olli Rehn, atual governador do banco central da Finlândia, antigo comissário europeu da Economia e ministro da Economia no seu país, que já era visto como grande favorito nos círculos de Bruxelas e Frankfurt.Na reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, os dois candidatos preferidos pelo PE caíram e, assim, diz a SICN, "passaram à derradeira votação e consequente eleição o governador do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu" Olli Rehn, mais "o governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic".Há minutos veio a confirmação: segundo a agência Bloomberg, "o presidente do banco central da Croácia, Boris Vujcic, foi nomeado pelos ministros das Finanças da Zona Euro como próximo vice-presidente do Banco Central Europeu".(Atualizado 18h05)