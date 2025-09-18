Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fundador da Tekever e grupo do KuantoKusta criam nova empresa portuguesa de drones
D.R.
Economia

Fundador da Tekever e grupo do KuantoKusta criam nova empresa portuguesa de drones

A Post77 quer oferecer ao mercado drones com capacidade de resposta em ambiente de guerra, mas também em operações civis. Empresa acaba de lançar ronda investimento.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

Pedro Sinogas, fundador da Tekever, e Django L’or, responsável pela constituição do grupo neerlandês LSIG (que detém a KuantoKusta), acabam de anunciar a criação de uma nova empresa portuguesa de drones, a Post77.

Segundo avançam os investidores, a Post77 está focada "no desenvolvimento de drones autónomos de uso dual, concebidos para missões militares avançadas e aplicações civis críticas".

Os aparelhos visam dar resposta às necessidades "mais urgentes da NATO, dos seus aliados e de instituições de segurança em todo o mundo", explicam em comunicado.

Como sublinham, o objetivo é comercializar os drones para operações de ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance), coordenação de ataques e vigilância de fronteiras, mas também para atividades como deteção e combate a incêndios florestais, monitorização ambiental e de infraestruturas, busca e salvamento, e combate ao narcotráfico.

A nova empresa iniciou agora uma ronda pre-seed (primeira fase de investimento) para "acelerar a industrialização, expandir o licenciamento da sua plataforma de IA [Inteligência Artificial] e integrar rapidamente os principais programas de inovação da NATO".

Esta ronda já captou business angels internacionais e também investidores portugueses, avançam os fundadores.

O primeiro drone modular desenvolvido pela nova empresa portuguesa intitula-se Post77 Aethon, e combina descolagem e aterragem vertical, IA e autonomia total em ambientes sem GPS ou comunicações, podendo atuar em rede como um enxame, explicam no comunicado.

O Post77 Aethon tem "um custo reduzido face aos competidores" e atinge velocidades de cruzeiro acima dos 250 km/h e um alcance de até 1.750 km.

A empresa conta ainda no seu portfólio com a P77 Aegis Autonomy Suite, uma "plataforma aberta e escalável que combina um núcleo de IA proprietário com SDKs abertos, integração plug-and-play com sistemas NATO e compatibilidade nativa com ambientes de simulação".

Segundo esclarecem, este sistema permite a um único operador controlar dezenas de drones através de uma interface intuitiva, estilo joystick, reduzindo drasticamente o tempo e o custo de treino dos operadores.

“A POST77 nasce para se afirmar como referência europeia neste setor, competindo com players internacionais através de soluções mais ágeis, acessíveis e tecnologicamente avançadas, num modelo de negócio híbrido entre hardware, software e serviços”, adianta Django L’or, em comunicado.

Para Pedro Sinogas, fundador da empresa fabricante de drones Tekever, “a nossa elevada experiência no setor permitiu-nos criar uma nova geração de drones que combinam baixo custo, elevada autonomia e a integração de inteligência artificial, colocando capacidades de ponta ao alcance de qualquer força aliada e também de outras entidades para fins civis.”

Fundador da Tekever e grupo do KuantoKusta criam nova empresa portuguesa de drones
Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros
Fundador da Tekever e grupo do KuantoKusta criam nova empresa portuguesa de drones
Huawei anuncia que lançará em 2026 novo ‘chip’ de inteligência artificial
Fundador da Tekever e grupo do KuantoKusta criam nova empresa portuguesa de drones
Zelensky diz que Kiev precisa de mais 50 mil milhões para financiar a guerra em 2026
Drones
Tekever

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt