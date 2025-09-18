Fundador da Tekever e grupo do KuantoKusta criam nova empresa portuguesa de drones

Pedro Sinogas, fundador da Tekever, e Django L’or, responsável pela constituição do grupo neerlandês LSIG (que detém a KuantoKusta), acabam de anunciar a criação de uma nova empresa portuguesa de drones, a Post77. Segundo avançam os investidores, a Post77 está focada "no desenvolvimento de drones autónomos de uso dual, concebidos para missões militares avançadas e aplicações civis críticas". Os aparelhos visam dar resposta às necessidades "mais urgentes da NATO, dos seus aliados e de instituições de segurança em todo o mundo", explicam em comunicado.Como sublinham, o objetivo é comercializar os drones para operações de ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance), coordenação de ataques e vigilância de fronteiras, mas também para atividades como deteção e combate a incêndios florestais, monitorização ambiental e de infraestruturas, busca e salvamento, e combate ao narcotráfico.A nova empresa iniciou agora uma ronda pre-seed (primeira fase de investimento) para "acelerar a industrialização, expandir o licenciamento da sua plataforma de IA [Inteligência Artificial] e integrar rapidamente os principais programas de inovação da NATO". Esta ronda já captou business angels internacionais e também investidores portugueses, avançam os fundadores.O primeiro drone modular desenvolvido pela nova empresa portuguesa intitula-se Post77 Aethon, e combina descolagem e aterragem vertical, IA e autonomia total em ambientes sem GPS ou comunicações, podendo atuar em rede como um enxame, explicam no comunicado. O Post77 Aethon tem "um custo reduzido face aos competidores" e atinge velocidades de cruzeiro acima dos 250 km/h e um alcance de até 1.750 km.A empresa conta ainda no seu portfólio com a P77 Aegis Autonomy Suite, uma "plataforma aberta e escalável que combina um núcleo de IA proprietário com SDKs abertos, integração plug-and-play com sistemas NATO e compatibilidade nativa com ambientes de simulação". Segundo esclarecem, este sistema permite a um único operador controlar dezenas de drones através de uma interface intuitiva, estilo joystick, reduzindo drasticamente o tempo e o custo de treino dos operadores.“A POST77 nasce para se afirmar como referência europeia neste setor, competindo com players internacionais através de soluções mais ágeis, acessíveis e tecnologicamente avançadas, num modelo de negócio híbrido entre hardware, software e serviços”, adianta Django L’or, em comunicado.Para Pedro Sinogas, fundador da empresa fabricante de drones Tekever, “a nossa elevada experiência no setor permitiu-nos criar uma nova geração de drones que combinam baixo custo, elevada autonomia e a integração de inteligência artificial, colocando capacidades de ponta ao alcance de qualquer força aliada e também de outras entidades para fins civis.” .Primeiro avião civil-militar português com apoio público de cerca de 100 milhões de euros.Huawei anuncia que lançará em 2026 novo ‘chip’ de inteligência artificial.Zelensky diz que Kiev precisa de mais 50 mil milhões para financiar a guerra em 2026