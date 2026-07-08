Petya Koeva Brooks, economista-chefe adjunta do FMI, apresentou a atualização das previsões, em Washington, julho de 2026.
Petya Koeva Brooks, economista-chefe adjunta do FMI, apresentou a atualização das previsões, em Washington, julho de 2026.IMF Photo/Jabin Botsford
Economia

FMI estava a notar alívio nos riscos globais, mas Trump e petróleo vieram estragar a festa

Fundo reviu em baixo previsões, visando grandes parceiros de Portugal, mas tentou enviar nota de esperança no dia em que o petróleo teve das maiores subidas desde o início da guerra do Irão.
Luís Reis Ribeiro
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