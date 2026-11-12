Falha nos serviços da Microsoft deixa milhares de utilizadores sem acesso ao email e afeta o Copilot

Uma falha de grandes dimensões na infraestrutura da Microsoft está a afetar, esta quinta-feira (12 de novembro), o funcionamento de várias plataformas empresariais e de consumo da tecnológica norte-americana, com principal incidência no serviço de correio eletrónico Outlook (Exchange Online) e perturbações paralelas registadas no assistente de inteligência artificial Copilot, no Microsoft Teams e nas aplicações web do pacote Office, como o Word Online.

De acordo com a informação divulgada pela própria empresa através dos canais oficiais de estado do Microsoft 365, o incidente principal no correio eletrónico — catalogado internamente sob o código EX1550543 — impede os utilizadores de estabelecer ligação às respetivas caixas de correio através de múltiplos métodos de acesso, abrangendo a aplicação de computador, a versão web e os clientes para dispositivos móveis.

Na plataforma de monitorização Downdetector, o volume de queixas relacionadas com o Outlook ultrapassou rapidamente os 65.000 registos. Embora a Microsoft tenha apontado inicialmente para um impacto concentrado no continente americano, os relatos de lentidão, erros de autenticação e falhas no envio de mensagens estenderam-se a outras geografias, Portugal incluído.

Em simultâneo com o bloqueio no correio eletrónico, os registos técnicos do centro de administração do Microsoft 365 evidenciam uma cadeia de perturbações ao longo do dia noutros serviços de elevada importância.

No Microsoft Teams, a empresa confirmou dificuldades no acesso às funcionalidades da plataforma, incluindo atrasos ou falhas no envio de mensagens de conversação.

No Word para a web, uma alteração de configuração destinada a atualizar a experiência de carregamento introduziu um problema de compatibilidade com os navegadores que impede o editor de abrir ou criar documentos.

Também o ecossistema de IA da empresa tem atravessado períodos de instabilidade nas últimas 48 horas. Além das queixas de utilizadores relativas a falhas de resposta no Copilot durante o pico da perturbação desta quinta-feira, a Microsoft reconheceu oficialmente um defeito de código na funcionalidade de conversas fixadas (pinned chats) no Microsoft 365 Copilot e no Copilot Chat, bem como uma degradação recente na infraestrutura subjacente que comprometeu a capacidade de processar pedidos com sucesso e afetou o painel lateral das aplicações do Office.

As equipas de engenharia da Microsoft indicaram que permanecem a investigar a origem da falha no Exchange Online e a aplicar medidas de mitigação para restabelecer o tráfego normal dos servidores.

Até à estabilização completa dos serviços, os especialistas recomendam aos utilizadores que evitem terminar sessão (logout) nas suas contas Microsoft 365, uma vez que a sobrecarga nos sistemas de autenticação pode impedir uma nova entrada no sistema.