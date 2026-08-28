Estados Unidos negoceiam participação em campos petrolíferos na Venezuela

Os Estados Unidos estão a negociar com o Governo interino da Venezuela a aquisição de uma participação importante em vários campos petrolíferos do país, noticiaram os meios Axios e Bloomberg.

As conversações incluem a possibilidade de os Estados Unidos obterem uma concessão por 100 anos de vários campos petrolíferos, segundo a Bloomberg.

As negociações também abrangem alguns dos principais ativos petrolíferos do país e procuram facilitar uma maior participação de empresas norte-americanas na sua exploração e desenvolvimento, acrescenta a agência.

A Axios precisa que estas negociações concentram-se em "obter participações em mais de doze campos petrolíferos atualmente em operação", e que o acordo visa que os Estados Unidos aumentem "substancialmente" as suas reservas de petróleo.

Do lado norte-americano, as conversações são lideradas pelo secretário de Estado Marco Rubio, e da parte da Venezuela, pela presidente interina Delcy Rodríguez, segundo a Axios; o secretário norte-americano da Energia, Chris Wright, prepara uma viagem à Venezuela para tentar impulsionar um aumento da produção por parte de empresas do seu país.

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas a sua produção tem-se mantido bem abaixo dos níveis históricos devido à degradação das suas infraestruturas e anos de crise económica.

A Axios indica ainda que o acordo implica mais do que duplicar as reservas de petróleo norte-americanas, embora as negociações não incluam, na totalidade, os cerca de 300 mil milhões de barris de reservas comprovadas da Venezuela.

A proposta enquadra-se na estratégia da Administração de Donald Trump para aumentar a participação de empresas norte-americanas no setor petrolífero venezuelano e ampliar a influência de Washington sobre os recursos energéticos do país.

As negociações ocorrem depois de Washington ter flexibilizado as sanções para permitir o regresso de empresas norte-americanas e operadores petrolíferos à Venezuela, para aumentar a produção de petróleo do país sul-americano.