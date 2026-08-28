O Brent crude está a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, nos mercados internacionais.
O Brent crude está a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, nos mercados internacionais.FOTO: Frederic J. Brown / AFP
Economia

Estados Unidos negoceiam participação em campos petrolíferos na Venezuela

Numa jogada geopolítica de grande impacto, os EUA avançam por um acordo massivo com o Governo interino venezuelano para assumir o controlo direto e a exploração de múltiplos ativos petrolíferos no país.
Publicado a

Os Estados Unidos estão a negociar com o Governo interino da Venezuela a aquisição de uma participação importante em vários campos petrolíferos do país, noticiaram os meios Axios e Bloomberg

As conversações incluem a possibilidade de os Estados Unidos obterem uma concessão por 100 anos de vários campos petrolíferos, segundo a Bloomberg.

As negociações também abrangem alguns dos principais ativos petrolíferos do país e procuram facilitar uma maior participação de empresas norte-americanas na sua exploração e desenvolvimento, acrescenta a agência.

A Axios precisa que estas negociações concentram-se em "obter participações em mais de doze campos petrolíferos atualmente em operação", e que o acordo visa que os Estados Unidos aumentem "substancialmente" as suas reservas de petróleo.

Do lado norte-americano, as conversações são lideradas pelo secretário de Estado Marco Rubio, e da parte da Venezuela, pela presidente interina Delcy Rodríguez, segundo a Axios; o secretário norte-americano da Energia, Chris Wright, prepara uma viagem à Venezuela para tentar impulsionar um aumento da produção por parte de empresas do seu país.

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas a sua produção tem-se mantido bem abaixo dos níveis históricos devido à degradação das suas infraestruturas e anos de crise económica.

A Axios indica ainda que o acordo implica mais do que duplicar as reservas de petróleo norte-americanas, embora as negociações não incluam, na totalidade, os cerca de 300 mil milhões de barris de reservas comprovadas da Venezuela.

A proposta enquadra-se na estratégia da Administração de Donald Trump para aumentar a participação de empresas norte-americanas no setor petrolífero venezuelano e ampliar a influência de Washington sobre os recursos energéticos do país.

As negociações ocorrem depois de Washington ter flexibilizado as sanções para permitir o regresso de empresas norte-americanas e operadores petrolíferos à Venezuela, para aumentar a produção de petróleo do país sul-americano.

O Brent crude está a ser negociado perto dos 90 dólares por barril, nos mercados internacionais.
Venezuela assina acordo com petrolífera dos EUA para explorar dois campos
EUA
Donald Trump
Venezuela
Marco Rubio
Delcy Rodríguez
campos petrolíferos
Diário de Notícias
www.dn.pt