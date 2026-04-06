Empresas maiores são mais competitivas e pagam melhor? M&A vai a debate no dia 22 de abril

A consolidação do tecido empresarial português vai estar em debate na conferência "M&A - Consolidar para Crescer", que o Diário de Notícias e a PwC vão realizar no próximo dia 22 de abril.Neste encontro, que terá lugar no Palácio Sotto Mayor, em Lisboa, a partir das 08h30, vamos abordar temas como a relação entre a dimensão das empresas, grau de competitividade e políticas salariais. Vamos também fazer uma "radiografia" do tecido empresarial português e abordar os mecanismos disponíveis para financiar movimentos de consolidação.O evento terá início às 09h00, com as boas vindas a cargo do diretor do DN e do presidente da PwC Portugal, Filipe Alves e António Brochado Correia, respetivamente. Segue-se a abertura dos trabalhos pela mão de Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento (BPF).Às 09h30, terá lugar uma conversa em palco com António Esteves, CEO da Fortitude Capital, conduzida pelo diretor do DN, onde serão abordadas as tendências e os desafios da consolidação do tecido empresarial português e a sua relevância para a competitividade da economia.Após o coffee break, às 10h30 terá lugar o painel de debate, intitulado "Consolidar para Crescer", com as participações de Cristina Casal Ribeiro (Legal Lead Partner da PWC Portugal), Sérgio Monteiro (CEO da Horizon Capital Partners), Tereza Fiúza (Chief Investment Officer do BPF) e Vasco de Mello, presidente do Grupo José de Mello.O encerramento, previsto para as 11h30, estará a cargo do Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito.Para participar na conferência, inscreva-se através do email eventos@dn.pt. As inscrições estarão limitadas aos lugares disponíveis e apenas serão válidas após confirmação. Conferência "M&A - Consolidar para Crescer" Palácio Sotto Mayor, Lisboa - 22 de abril de 2026 8h30 - Receção e Acreditação9h00 - Boas vindas por DN e PwC9h20 - Abertura por Gonçalo Regalado, Presidente do Banco Português de Fomento9h40 - Conversa em palco com António Esteves, CEO da Fortitude Capital 10h00 - Coffee Break e Networking10h30 - Painel: Consolidar para CrescerCristina Cabral Ribeiro, Legal Lead Partner da PwC Portugal Sérgio Monteiro, CEO da Horizon Equity PartnersTereza Fiúza, Chief Investment Officer do Banco Português de Fomento Vasco de Mello, Presidente do Grupo José de Mello Moderação por Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo11h30 - Encerramento pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito