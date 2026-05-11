A presidência de Trump tem sido marcada pela promulgação de ordens executivas.
A presidência de Trump tem sido marcada pela promulgação de ordens executivas.FOTO: EPA / Samuel Corum
Economia

Efeito 'tarifas Trump' nas farmacêuticas arrasa com exportações portuguesas no início de 2026

Corrida contra o "dia da libertação" levou sector a triplicar vendas no 1.º trimestre de 2025. Um ano depois, ajustou em forte baixa. Exportações totais ressentiram-se com 2.º pior registo em 20 anos.
Luís Reis Ribeiro
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