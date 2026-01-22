Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Desviar pista de aeroporto 5km é mais barato, ecológico e poupa saúde de milhares
Desviar pista de aeroporto 5km é mais barato, ecológico e poupa saúde de milhares

Moradores e autarquias de Benavente e Montijo apoiam-se em estudos e pedem à ANA para ajustar projeto, numa carta aberta a que o DN teve acesso. Poluição, ruído e segurança aeronáutica estão em causa.
Carla Aguiar
