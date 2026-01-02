Criadora do ChatGPT prepara hardware. Caneta inteligente será primeira aposta

A OpenAI, a empresa criadora do ChatGPT, está a preparar-se para expandir o seu império do software para o mundo dos objetos físicos. Segundo os media especializados internacionais, que citam fontes anónimas da cadeia de abastecimento, a empresa liderada por Sam Altman está a desenvolver uma linha de três dispositivos de hardware sob o nome de código "Gumdrop". O primeiro que deverá ver a luz do dia: uma caneta inteligente.Este produto, fruto da colaboração com o designer Jony Ive (o homem por trás de aparelhos de grande êxito da Apple, como o iPod, os primeiros iPhones e iPads) não será apenas um acessório para tablets. Fontes próximas do projeto descrevem-na como um dispositivo "contextualmente consciente" que deverá permitir digitalização em tempo real, como transcrever notas manuscritas diretamente para o ChatGPT e interação por voz -- irá, supostamente, funcionar como um assistente pessoal sem ecrã, permitindo comandos e conversas fluidas.Mas todo o projeto (e a parceria com o Ive) é mais ambicioso. Espera-se que a OpenAI lance um total de três produtos distintos, cada um focado numa forma diferente de interação humana. Além da caneta, a OpenAI estará ainda a desenvolver um dispositivo de áudio portátil, que funcionará como um assistente pessoal para levar para qualquer lado, permitindo uma comunicação por voz constante com o ChatGPT sem necessidade de auriculares convencionais ou do telemóvel.Haverá ainda um terceiro dispositivo, ainda em fase de avaliação de desenvolvimento, cujas informações são escassas.Esta estratégia de hardware da OpenAI não pretende criar um aparelho para substituir o smartphone como centro da interação digital móvel. A empresa quer posicionar estes aparelhos como um "terceiro núcleo" (third-core), um conceito que sugere que o utilizador terá o computador para trabalhar, o telemóvel para comunicar e estes novos gadgets como camada de assistência de IA sempre presente, mas menos intrusiva.Fabrico e lançamentoNuma decisão estratégica para evitar dependências geopolíticas, a OpenAI terá transferido a produção para a Foxconn, com o fabrico a ocorrer maioritariamente no Vietname. Embora o design final da nova linha já tenha sido aprovado, o lançamento comercial destes produtos é esperado apenas para o final de 2026 ou início de 2027.