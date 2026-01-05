CP vai gastar 72,3 milhões de euros até 2036 na manutenção e reparação de frota

A CP-Comboios de Portugal vai gastar até 72,3 milhões de euros, nos próximos 10 anos, na contratação de prestação de serviços de manutenção e reparação da frota, nos Parques de Material e Oficinas, localizados no Entroncamento e em Lisboa Santa Apolónia.O Governo deu esta segunda-feira, 5, luz verde à empresa pública para gastar as verbas no período entre os nos 2026 e 2036 através de uma portaria publicada em Diário da República. Desta forma, a empresa fica autorizada “a assumir os encargos plurianuais relativos ao contrato de prestação de serviços de manutenção de Frota da CP constituída por 25 LE5600 e prestação de serviços adicionais, não incluídos na manutenção base, que venham a ser solicitados pela CP, no decorrer do contrato, por um período de 10 anos, no montante máximo de 72 258 333,33 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor”.O diploma estipula ainda que a CP deverá assegurar a inscrição dos respetivos montantes nas suas propostas de Planos de Atividades e Orçamentos, com vista à obtenção da devida aprovação de despesa sendo que estes encargos financeiros serão “satisfeitos por verbas inscritas e a inscrever no orçamento da CP”..Bilhetes da CP aumentam 2,26% em 2026 mas passes mantêm preço.CP investe 746 milhões de euros na compra de 117 comboios