CP investe 318 milhões na compra de mais 36 comboios à Alstom-DST

A CP - Comboios de Portugal assina esta terça-feira, 10 de março, um aditamento ao contrato celebrado com a Alstom-DST em outubro de 2025 que aumenta o número de comboios a comprar em 36 unidades, num reforço do investimento em 318 milhões de euros, anuncia o Ministério das Infraestruturas e Habitação em comunicado. "Estas 36 automotoras adicionais para o serviço urbano juntam-se às 117 do contrato-base que já contemplava 55 comboios para o serviço regional e 62 para o serviço urbano, no valor de 746 milhões de euros", diz o ministério liderado por Miguel Pinto Luz. Com este aditamento, sublinha o ministério, o investimento total da CP em novo material circulante sobe para 1.064 milhões de euros para um conjunto de 153 automotoras, financiado em 710,1 milhões de euros pelo Orçamento do Estado, em 141,1 milhões pelo Sustentável 2030 e em 212,5 milhões pelo Fundo Ambiental.É também antecipada em dois anos a última entrega de comboios, que passa de 2033 para 2031.O Ministério das Infraestruturas informa ainda que autorizou a CP a comprar 20 comboios para a rede de Alta Velocidade, no valor de 584 milhões de euros, aumentando o investimento global em ferrovia para 1,8 mil milhões de euros, correspondentes à compra de 195 unidades. Este valor inclui também as 22 automotoras para o serviço regional contratualizadas com a Stadler por 158 milhões de euros, cuja primeira unidade chegou a Portugal no final do ano passado.O Governo diz que os novos comboios da Alstom-DST começam a chegar em 2029, e que "terão também produção nacional, já que o contrato estabelece a instalação de uma oficina em Matosinhos" que criará cerca de 300 postos de trabalho diretos.