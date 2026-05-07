Continental vai cortar mais de 3.000 postos de trabalho em todo o mundo

A fabricante de pneus Continental vai cortar mais de 3.000 postos de trabalho na ContiTech, divisão de tecnologia, e prevê uma poupança de 150 milhões de euros anuais a partir de 2028. Mais de metade destes cortes vão ocorrer na Alemanha.A empresa, citada pela agência EFE, anunciou que chegou hoje a acordo com o sindicato IGBCE sobre os termos dos despedimentos na Alemanha, que não deverão ocorrer antes de 2030. Segundo dados disponíveis no ‘site’ da Continental, reportados a março, a ContiTech tem cerca de 20.000 colaboradores em mais de 60 unidades. Em 2025, anunciou vendas de, aproximadamente, 6.000 milhões de euros. No primeiro trimestre, a Continental quase triplicou os seus lucros para 200 milhões de euros.Por sua vez, as receitas cairão 10,45%, em termos homólogos, para 4.396 milhões de euros. A empresa alemã aumentou a sua dívida líquida em 7,9% para 5.093 milhões de euros. Para o corrente ano, a Continental espera vendas entre 17.300 e 18.900 milhões de euros.