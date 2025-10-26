Comunidade portuguesa do BNI garantiu mais de 175 mil negócios

A comunidade do BNI - Business Network International em Portugal captou 175 mil oportunidades de negócios, que resultaram numa faturação superior a 154 milhões de euros em 2024. "Foi o melhor ano de sempre" no país, sublinha Susana Mendes, diretora nacional do BNI.Este marco histórico permitiu à representação portuguesa posicionar-se entre as dez com melhor performance na Europa e conquistar a 26.ª posição no ranking mundial da rede de networking de origem norte-americana. Em 2023, a colaboração entre os empresários-membros gerou um volume de negócios da ordem dos 130 milhões.De acordo com Susana Mendes, dos 2335 membros que compõem atualmente o BNI Portugal, distribuídos por 107 grupos e 14 regiões do país, "48% obtiveram um retorno vinte vezes superior ao investimento feito". As regiões que mais se destacaram foram o Porto, Centro e Lisboa, com os seus 1475 associados a trocar um total de 115 102 referências, que resultaram em 134 milhões de euros em volume de negócios registados. Para atingir estes resultados, o BNI aposta no potencial do marketing de referenciação. Como explica a responsável, este modelo "baseia-se na confiança e nas relações entre pessoas e empresas para gerar novos negócios através de recomendações". A chave está no poder do passa palavra de uma forma estruturada.O BNI é uma espécie de teia de empresários-membros, cujas relações são trabalhadas em reuniões semanais para que se conheçam e identifiquem quem podem recomendar, com confiança, para determinada oportunidade. "Os membros põem duas pessoas com interesses comuns em contacto, ou seja, juntam a oportunidade e a necessidade de duas empresas", esclarece a responsável.Estas pontes permitem "negócios de maior qualidade, menor custo na aquisição de clientes e uma reputação sólida", frisa. Os setores mais representados na rede portuguesa são o imobiliário e a construção. "Mas se fizermos um top 5 das atividades que temos em quase todos os grupos, diria que temos (sem ordem específica): seguros, mediação imobiliária, marketing digital, contabilidade e advogados", adianta.Na opinião de Susana Mendes, que lidera o BNI Portugal desde 2016, este networking assegura também às empresas uma menor dependência dos contatos frios e do porta-a-porta. Ao pertencer à rede, cada membro dispõe de "referências qualificadas de outros profissionais, o que aumenta significativamente a probabilidade de fechar negócios de qualidade", defende. Para a responsável, o BNI "é muito mais do que participar em encontros de networking".É "uma comunidade estruturada onde as relações de confiança se transformam em oportunidades de negócio concretas" e onde "os membros ganham uma maior e melhor rede de parceiros, que lhes permite – não só – comprar melhor e com mais confiança, mas também prestar outro tipo de serviços complementares ao seu cliente". No BNI criam-se sinergias e, por vezes, parcerias de longo prazo, diz Susana Mendes que, antes de assumir a direção da rede em Portugal, foi membro durante cinco anos.O BNI surgiu em 1985, nos Estados Unidos da América, e hoje está presente em 76 países, num total de 340 mil membros, distribuídos por mais de 11 300 grupos. Chegou a Portugal em 2003, por iniciativa do escocês Terry Hamill, que constitui o primeiro grupo no Porto. Na altura, ouviu muitas vezes "Seu escocês maluco, Isto nunca vai funcionar em Portugal!". Desde o início, o BNI tem expandido de forma contínua a sua presença no mundo e, também, em Portugal, onde afirma ser a maior organização estruturada de referenciação profissional.Para Susana Mendes, este crescimento deve-se aos valores da rede, com destaque para o "Givers Gain". Como explica, é um conceito de entreajuda, que tem por base ajudar e dar. "A ideia não é entrar numa reunião e desatar a vender serviços, é construir uma rede de profissionais em quem confiamos, semear estas ligações, dar provas do nosso trabalho e conquistar a confiança dos outros, para que estes nos possam recomendar aos seus contatos que precisem dos nossos serviços".O BNI não é apenas uma rede de apoio aos negócios, sublinha ainda. É também uma organização que aposta na formação, disponibilizando módulos gratuitos de vários temas, como estratégias empresariais ou melhoria de competências, em formato presencial ou online..Leonel Simões. Um homem que não saiu da estrada até criar um império com 2450 trabalhadores.Vila Baleira reforça em Porto Santo com abertura de um hotel de luxo