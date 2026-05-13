Peixe está mais caro
Peixe está mais caroFoto: Pedro Granadeiro / Global Imagens
Economia

Comida ficou mais cara agora do que no início da guerra da Ucrânia

Em fevereiro de 2022, Rússia invadiu a Ucrânia. Em janeiro e abril desse ano, o aumento dos preços de alimentos frescos e essenciais foi de 5,7%. Agora, já vai em 7%.
Luís Reis Ribeiro
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