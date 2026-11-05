CGTP reúne-se com grupo parlamentar do PSD para apresentar reivindicações para 2027

Uma delegação da CGTP reúne-se esta quinta-feira, 5 de novembro, com o grupo parlamentar do PSD para apresentar documento com Prioridades da Política Reivindicativa para 2027, elaborado a partir da análise da realidade da vida dos trabalhadores, bem como uma visão dos trabalhadores para o futuro do país.

Neste encontro, marcado para as 14 horas, a central sindical pretende chamar a atenção para aquelas que são as suas principais reivindicações para 2027, nomeadamente um aumento salarial de pelo menos 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores, defendendo ainda a subida do Salário Mínimo Nacional para 1.100 euros já no próximo ano.

“Em 2027, com um lastro de fortes aumentos do custo de vida, em concreto no preço de bens essenciais como a alimentação, a habitação, ou os combustíveis (precisamente aqueles que mais pesam nos orçamentos dos trabalhadores e suas famílias), é essencial alcançar aumentos salariais para todos os trabalhadores e de forma significativa”, dizia a CGTP no comunicado que deu conta da aprovação deste documento, em setembro, defendendo que “o aumento geral e significativo de todos os salários não é apenas uma necessidade premente para os trabalhadores, é uma condição para o desenvolvimento do próprio país”.

A central sindical quer ainda a “revogação das normas gravosas da legislação laboral”. “É urgente eliminar as regras que permitem a caducidade das convenções coletivas, mergulhando os trabalhadores num vazio de direitos e abrindo caminho à chantagem patronal”, reclama, considerando igualmente “premente a necessidade de pôr fim à precariedade”, de travar a desregulação dos horários de trabalho e impor limite máximo de trabalho nas 35 horas semanais, sem perda de retribuição.

Para a CGTP estas reivindicações terão de ser acompanhadas da defesa dos serviços públicos: acesso à habitação, ao SNS, à educação e na proteção social.

A CGTP convocou uma "grande manifestação nacional" em Lisboa para dia 21 de novembro, bem como uma concentração em frente à Assembleia da República para 24 deste mês, que coincide com o dia da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).