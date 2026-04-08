O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.Leonel de Castro/Global Imagens
Economia

Cabaz alimentar sobe para 257,95 euros, o valor mais alto de sempre

Antes do início da guerra na Ucrânia, cabaz de 63 alimentos essenciais monitorizado pela Deco Proteste custava menos 70 euros. Na última semana, preço das massas e atum disparou.
Sónia Santos Pereira
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O cabaz de alimentos essenciais custa agora 257,95 euros, um aumento de 2,95 euros face à semana anterior. O preço dos 63 produtos alimentares monitorizado pela Deco Proteste atingiu o valor "mais elevado de sempre", desde que a organização iniciou esta análise, em 2022. Há quatro anos era possível comprar o mesmo cabaz por menos 70,25 euros (37,42%), diz.

Na última semana, entre 1 e 8 de abril, o custo da massa esparguete aumentou 24%, para 1,18 euros, o preço da massa espiral subiu 18%, para 1,37 euros, e o atum posta em óleo vegetal registou um incremento de16%, para 1,65 euros. Segundo a Deco Proteste, estes "foram os produtos que mais aumentaram de preço percentualmente".

Na comparação com o mesmo período do ano passado, a Deco Proteste conclui que a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como o carapau (55%, custa agora 6,40 euros), a couve-coração (49%, situando-se atualmente nos 2,12 euros) e os brócolos (42%, o que se reflete num custo de 3,71 euros).

Desde o início esta análise da Deco Proteste, a 5 de janeiro de 2022, dias antes do início da guerra na Ucrânia, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (124% para 13,03 euros/kg), couve-coração (113% para 2,12 euros/kg) e ovos (84% para 2,10 euros).

O cabaz monitorizado pela Deco Proteste inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados essenciais, entre outros, produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

O cabaz inclui produtos como carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
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