Bruxelas reconhece pressão máxima nos preços das casas em três países da Zona Euro e um deles é Portugal

Três países da Zona Euro, um deles Portugal, são sinalizados pela Comissão Europeia (CE) por sofrerem os maiores aumentos nos preços das casas desta região europeia, composta por 20 economias, e avisa que as "limitações persistentes" nestes mercados vão manter elevadas as pressões sobre os preços atualmente sentidas em 2026 e 2027.O diagnóstico foi feito ao mais alto nível no estudo com as novas previsões económicas, divulgado esta segunda-feira, em Bruxelas, e apresentado por Valdis Dombrovskis, o comissário europeu da Economia.Segundo Bruxelas, "o crescimento dos preços acelerou na maioria dos Estados-Membros, especialmente no sul e no leste da Europa"."Vários países, nomeadamente Bulgária, República Checa, Espanha, Croácia, Hungria e Portugal, mantiveram taxas de crescimento anual de dois dígitos, impulsionadas pela forte procura e por restrições na oferta", considera a CE. Portugal, Croácia e Espanha são os únicos três países da Zona Euro mencionados.Segundo o mesmo documento das previsões, "a recuperação das transações e dos fluxos de crédito observada em 2024 prolongou-se até 2025, apoiada por taxas de juro mais baixas e perspetivas positivas de rendimento"."No entanto, a pressão sobre a acessibilidade à habitação continua elevada, uma vez que os preços das casas subiram mais rapidamente do que o rendimento das famílias em muitos países, especialmente nos centros urbanos", acrescenta o executivo europeu."As restrições à oferta continuam a ser um factor-chave na dinâmica do mercado imobiliário. Apesar de alguma melhoria recente, as licenças de construção e a conclusão de obras habitacionais ainda se encontram em níveis historicamente baixos" e, além disso, "os custos de construção elevados e os entraves regulamentares continuam a restringir a nova oferta, mantendo a pressão sobre os preços". Quanto ao futuro de médio prazo (o estudo da Comissão é feito para um horizonte de dois anos), "embora se preveja uma recuperação gradual do investimento imobiliário, o ajustamento será lento, mantendo os mercados com restrições a curto prazo" pelo que "prevê-se que as limitações persistentes da oferta mantenham elevadas as pressões sobre os preços até 2026 e 2027".Fora esta pressão severa detetada ao nível do imobiliário, a avaliação e as perspetivas para a economia portuguesa até não são más.Emprego forte mesmo sem reforma laboralAs contas públicas devem terminar este ano em equilíbrio (saldo de 0%) e em 2026 e 2027 regressam os défices, ainda que ligeiros; já o mercado de trabalho, mesmo com a lei atual que o governo pretende flexibilizar, vai continuar "forte", com o emprego a bater sucessivos recordes e o desemprego a diminuir, prevê a Comissão no capítulo sobre Portugal.De acordo com o novo estudo, "prevê-se que o desemprego continue a diminuir num contexto de forte criação de emprego"."O mercado de trabalho mantém-se dinâmico à medida que o emprego atinge novos máximos", sublinha a CE.As novas previsões indicam que o peso da população desempregada em Portugal deve terminar este ano nos 6,3% da população ativa e depois aliviar para 6,2% em 2026 e 6,1% em 2027, valores que estão colados aos mínimos históricos registados na economia portuguesa nos últimos 30 anos (desde 1995).O emprego vai continuar a bater sucessivos máximos históricos até 2027, ainda que o seu crescimento possa ser mais moderado. A criação líquida de postos de trabalho deve acelerar para 1,7% este ano, suavizando para 1,1% no próximo e 0,9% em 2027.Segundo a nova avaliação da conjuntura feita pela Comissão, "apesar de alguma moderação no turismo, a criação de emprego recuperou a dinâmica durante o verão de 2025, contribuindo para uma diminuição gradual da taxa de desemprego para uma média de 12 meses de 6,3% a partir de agosto de 2025, em comparação com 6,5 % em 2024"."Tanto a procura como a oferta de mão de obra aumentaram a um ritmo acelerado, elevando a taxa de emprego a novos máximos históricos no segundo e terceiro trimestres de 2025" e "projeta-se que o crescimento do emprego registe uma ligeira moderação ao longo do horizonte de previsão, ao passo que o desemprego deverá diminuir gradualmente para uma média anual de 6,1% em 2027", indica o novo estudo.Ainda sobre a atividade económica, a CE diz que "a procura interna deve continuar a apoiar o crescimento económico em Portugal", embora "num contexto de incerteza do comércio mundial".Défice volta mas falta o fim do bónus no ISPMesmo assim, o crescimento da economia aguenta-se bem.A CE manteve inalterada a previsão de crescimento para 2026, em 2,2% (variação real do PIB, isto é, expurgando já a inflação). Está em linha com a previsão do governo, que no Orçamento do Estado para o ano que vem prevê 2,3%. Em 2027, o ritmo da economia mantêm-se em torno dos 2,1%.Nos próximos dois anos, diz a CE, "o consumo privado continua a crescer a um ritmo constante, num contexto de aumento do rendimento das famílias e de uma diminuição gradual da elevada taxa de poupança".O investimento cresce "ainda mais rapidamente do que o consumo privado em 2025 e 2026, quando a utilização dos fundos do Mecanismo de Resolução e Resiliência [o fundo que financia o PRR] atingir o seu pico".As importações devem "aumentar mais rapidamente do que as exportações, embora se preveja que o diferencial de crescimento diminua a partir de 2026".O país continuará com uma posição externa excedentária, ou seja, mesmo sendo um importador crónico, as exportações e os termos de trocam evitam o retorno dos grandes desequilíbrios macroeconómicos do passado."Prevê-se que a balança corrente do país permaneça em território positivo, uma vez que o aumento previsto dos volumes de importação é parcialmente compensado pela descida prevista dos preços das importações de produtos energéticos em 2025 e 2026", refere o documento de Bruxelas.Da mesma forma, a inflação também parece estar sob controlo, depois da crise energética de 2022 e 2023, e dos perigos suscitados pelas guerras militares e comerciais, que ainda pairam.Segundo a Comissão, "projeta-se que a inflação total [portuguesa] diminua novamente para 2% em 2026 e 2027, devido à recente queda dos preços dos produtos energéticos e industriais ao abrandamento marginal dos preços dos serviços"..Bruxelas. 