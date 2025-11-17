Bruxelas. Mercado laboral português vai continuar bom, com criação de emprego forte e desemprego baixo

As contas públicas devem terminar este ano em equilíbrio (saldo de 0%) e em 2026 e 2027 regressam os défices, ainda que ligeiros; já o mercado de trabalho, mesmo com a lei atual que o governo pretende flexibilizar, vai continuar "forte", com o emprego a bater sucessivos recordes e o desemprego a diminuir, prevê a Comissão Europeia (CE), nas novas previsões económicas, divulgadas esta segunda-feira, em Bruxelas.De acordo com o novo estudo, apresentado pelo comissário Valdis Dombrovskis, "prevê-se que o desemprego continue a diminuir num contexto de forte criação de emprego".O peso da população desempregada deve terminar este ano nos 6,3% da população ativa e depois aliviar para 6,2% em 2026 e 6,1% em 2027, ao passo que o emprego vai continuar a bater sucessivos máximos históricos até 2027, ainda que o seu crescimento possa ser mais moderado.Mesmo assim, diz a CE, a criação líquida de postos de trabalho deve acelerar para 1,7% este ano, suavizando depois para 1,1% no próximo e 0,9% em 2027.Segundo a nova avaliação da conjuntura feita pela Comissão, "apesar de alguma moderação no turismo, a criação de emprego recuperou a dinâmica durante o verão de 2025, contribuindo para uma diminuição gradual da taxa de desemprego para uma média de 12 meses de 6,3% a partir de agosto de 2025, em comparação com 6,5 % em 2024"."Tanto a procura como a oferta de mão de obra aumentaram a um ritmo acelerado, elevando a taxa de emprego a novos máximos históricos no segundo e terceiro trimestres de 2025" e "projeta-se que o crescimento do emprego registe uma ligeira moderação ao longo do horizonte de previsão, ao passo que o desemprego deverá diminuir gradualmente para uma média anual de 6,1% em 2027", indica o novo estudo.Nas Finanças Públicas, Bruxelas refere que "os excedentes do saldo das administrações públicas devem desvanecer-se, com um défice estimado em 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, enquanto a dívida pública deverá continuar a diminuir para menos de 90% do PIB até ao final do horizonte de previsão [2027]".Ainda relativamente à atividade económica, a CE diz que "a procura interna deve continuar a apoiar o crescimento económico em Portugal", embora "num contexto de incerteza do comércio mundial"."Projeta-se que a inflação total [portuguesa] diminua novamente para 2% em 2026 e 2027, devido à recente queda dos preços dos produtos energéticos e industriais ao abrandamento marginal dos preços dos serviços", acrescenta.