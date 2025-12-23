Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Na Era, trabalham cerca de dois mil agentes imobiliários, a maioria a tempo inteiro.
Na Era, trabalham cerca de dois mil agentes imobiliários, a maioria a tempo inteiro. Líbia Florentino/Global Imagens
Economia

Bolha imobiliária “não se verificou e não se vai verificar” em Portugal

Procura mantém-se consistente e as taxas de juro estáveis, fatores que afastam a possibilidade de um crash no setor, defende o CEO da Era. Rede imobiliária registou performance “excecional” em 2025.
Publicado a
Loading content, please wait...
imobiliário
imobiliária
ERA Portugal
Bolha
ERA
edção impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt