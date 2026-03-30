Eric Swider é administrador da Trump Media, detentora da Truth Social e CEO da Rubidex
Eric Swider é administrador da Trump Media, detentora da Truth Social e CEO da RubidexPaulo Spranger
Economia

Blockchain vai guiar "as empresas mais poderosas do amanhã", diz administrador da Trump Media

À conversa com o DN e DV, o empresário explica que a Rubidex está focada no "desafio" de tirar a soberania de dados das Big Tech para a "devolver" às pessoas.
Tomás Gonçalves Pereira
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