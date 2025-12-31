Bitcoin fecha o ano com perdas pela primeira vez desde 2022

O mercado de criptoativos despede-se de 2025 com um sabor agridoce. A Bitcoin está prestes a registar a sua primeira perda anual em três anos, um desfecho que poucos anteveriam em outubro, quando a moeda atingiu máximos históricos. Cotada atualmente nos 87.474,2 dólares, a Bitcoin acumula uma queda superior a 6% no conjunto do ano, interrompendo o ciclo de ganhos verificado em 2023 e 2024.O ano de 2025 foi marcado por uma montanha-russa emocional para os investidores. O otimismo inicial, impulsionado pela postura pró-cripto da administração de Donald Trump, levou a moeda a superar a barreira dos 126.000 dólares no início de outubro. No entanto, o cenário mudou drasticamente com a implementação de novas políticas protecionistas.O impacto das tarifas e o "crash" de outubroA trajetória ascendente foi travada abruptamente a 10 de outubro, quando o governo dos EUA anunciou novas tarifas sobre importações chinesas e controlos rigorosos na exportação de software crítico. Este anúncio desencadeou o maior evento de liquidação da história do setor, com mais de 19 mil milhões de dólares eliminados em posições alavancadas em apenas 24 horas.Analistas sublinham que este comportamento reflete uma mudança estrutural: a Bitcoin deixou de ser vista como um "porto seguro" isolado para se comportar como um ativo de risco tradicional."Em 2025, o mercado demonstrou que a Bitcoin exibe cada vez mais características de um ativo de risco, com uma correlação notável com o mercado de ações dos EUA", afirmou Linh Tran, analista sénior da XS.com.Vitórias regulatórias não travam a quedaApesar da performance negativa no preço, o setor obteve vitórias significativas em Washington. Sob a nova administração, a Securities and Exchange Commission (SEC) -- a reguladora do mercado norte americano -- abandonou processos judiciais da era Biden contra gigantes como a Coinbase e a Binance. Além disso, foi aprovada legislação federal histórica para a regulação de stablecoins indexadas ao dólar.Contudo, a ausência de uma reforma estrutural mais profunda no mercado e o receio de uma bolha no setor da Inteligência Artificial (IA) -- que tem afetado as tecnológicas em Wall Street -- continuam a pesar no sentimento dos investidores.Para 2026, a grande questão para os detentores de Bitcoin será a evolução da política monetária e se esta criptomoeda conseguirá recuperar a sua narrativa de independência face aos mercados financeiros tradicionais, dos quais parece agora mais dependente do que nunca.