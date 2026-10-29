Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Frankfurt, 29 de outubro de 2026.
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Frankfurt, 29 de outubro de 2026.RONALD WITTEK
Economia

BCE mantém taxa de juro em 2,5%, mas em dezembro deve subir para 2,75%

Christine Lagarde está de saída da presidência do Banco Central Europeu, mas ainda deve dar a cara por mais uma ou duas subidas de juros até fevereiro.
Luís Reis Ribeiro
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A taxa de juro principal da Zona Euro, a chamada taxa de depósito, definida pelo Banco Central Europeu (BCE), vai manter-se em 2,5%, anunciou a autoridade monetária, esta quinta-feira (29 de outubro).

No mesmo dia em que Christine Lagarde anunciou que vai sair da presidência a 7 de fevereiro de 2027 (cerca de nove meses antes do final do seu mandato), o BCE diz que opta por esperar para ver o que acontece à economia europeia, num momento em que a inflação está muito acima do nível desejado de 2%.

Segundo o Eurostat, o agravamento de preços já vai em 3,8%, quase o dobro da meta programática do BCE, mas como as finanças públicas de alguns países, como França, estão a vacilar e a economia europeia a perder força e a dar sinais de que pode ser pior, os governadores reunidos em Frankfurt decidiram aguardar.

Este compasso de espera deve durar dois meses. Os mercados monetários dizem que é altamente provável que a taxa de juro diretora volte a subir para 2,75% em dezembro, havendo já quem veja novo agravamento para 3% em fevereiro, dias antes de Lagarde sair do posto.

"O conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas", indica a instituição, em comunicado.

"Os preços dos produtos energéticos continuaram a subir, representando riscos em sentido ascendente para as perspetivas de inflação e em sentido descendente para as perspetivas de crescimento."

"Embora os efeitos do choque energético ainda não se tenham feito sentir por completo, a inflação subjacente [inflação total descontando o cabaz da energia e dos alimentos] permaneceu globalmente estável até à data e não se verifica uma resposta significativa dos salários nesta fase", justifica o BCE.

Assim, "é provável que a maior magnitude e duração do choque energético, assim como as implicações em termos de efeitos indiretos e de segunda ordem, conduzam a um aumento da inflação e a uma diminuição do crescimento".

Com a taxa de depósito em 2,5%, nível para o qual subiu em setembro passado, "as condições de financiamento tornaram-se mais restritivas desde a anterior reunião do conselho do BCE, o que provavelmente pesará sobre a inflação e o crescimento".

As taxas de juro do BCE estiveram num planalto de 2%, um nível considerado "bom" e de equilíbrio, durante um ano até junho passado, mas a guerra no Médio Oriente e no Irão, iniciada pelos Estados Unidos e Israel com ataques ao Irão, em fevereiro, fez descarrilar novamente os preços da energia, disparando a inflação global.

O BCE afirma que as suas próximas decisões nas taxas de juro "basear-se-ão na avaliação das perspetivas de inflação e dos riscos em torno das mesmas – à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados –, bem como da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária".

Mas, como diz a própria autoridade liderada por Lagarde, o caso está malparado. A guerra continua, a incerteza é máxima e prolongada, o preço da energia continua a subir, pelo que os riscos que pendem sobre os preços agravam em alta as perspetivas de inflação e corroem as perspetivas de crescimento da atividade económica.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Frankfurt, 29 de outubro de 2026.
Christine Lagarde deixa presidência do BCE em fevereiro de 2027
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