Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Frankfurt, 23 de julho de 2026.
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Frankfurt, 23 de julho de 2026.EPA / MATIAS BASUALDO
Economia

BCE deve subir taxa de juro pelo menos mais três vezes até 3% e 3,25% já é uma hipótese

BCE manteve taxas, mas avisou que caminho volta a ser duro a partir daqui. Guerra voltou, inflação pode descarrilar e ficar “bastante acima do objetivo no primeiro semestre de 2027”, apontou Lagarde.
Luís Reis Ribeiro
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