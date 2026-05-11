Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).Foto: RONALD WITTEK / EPA
Economia

BCE. Choque petrolífero atinge sobretudo os mais pobres, incerteza da guerra perturba os mais ricos

Estudo mostra que choque penaliza sobretudo os mais pobres por via da corrosão do seu curto poder de compra. Incerteza tem mais impacto na classe alta, que corta no consumo para poder poupar mais.
Luís Reis Ribeiro
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