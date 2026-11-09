Banco Europeu do Investimento e sete países mobilizam 10.000 milhões para impulsionar 'techs' europeias

O Banco Europeu de Investimentos (BEI), um grupo de investidores institucionais europeus, juntamente com sete países da UE, vão destinar 10.000 milhões de euros para financiar empresas tecnológicas europeias inovadoras e em fase de expansão.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o BEI informa que por um lado, a iniciativa estatal francesa Tibi juntamente com 14 investidores institucionais preveem canalizar no total mais de 8.000 milhões de euros em investimentos para este tipo de empresas e espera-se que outros investidores se juntem a esta aliança.

Por outro lado, sete países da UE - Alemanha, Bulgária, Espanha, Grécia, Itália, Luxemburgo e Países Baixos - comprometeram cerca de 2.000 milhões de euros no seio da iniciativa "Tech Champions" (Campeões Tecnológicos) do BEI, um fundo de fundos do qual os primeiros investimentos serão aprovados nas "próximas semanas".

A presidente do BEI, Nadia Calviño, assinalou à chegada à reunião de ministros de Economia e Finanças da UE em Bruxelas que a segunda fase da iniciativa Tech Champions tem como objetivo mobilizar 15.000 milhões de euros em capital para investir em empresas inovadoras e que com esta primeira fase já foram superados 10.000 milhões.

Até a data, esta iniciativa apoiou 15 ‘megafundos’ que investem em empresas inovadoras de rápido crescimento que procuram financiamento para se expandir, apoiando mais de 50 empresas e contribuindo para que 16 empresas sediadas na UE alcancem a categoria de "unicórnio" (empresas com uma avaliação superior a 1.000 milhões de euros).