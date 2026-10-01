Banco de Portugal alerta para fraude com cartões multibanco enviados por correio

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta quinta-feira para uma nova burla e apelou às pessoas para terem atenção se receberem um cartão multibanco novo na caixa do correio, já que este pode ser falso.

“Desconfie sempre se lhe pedirem para atuar imediatamente, por exemplo, ameaçando bloquear-lhe a sua conta”, lê-se na nota.

O BdP instou ainda as pessoas a terem cautela e recomenda que avaliem os conteúdos da comunicação, mesmo que “o cartão pareça ser legítimo e emitido pelo seu banco”.

“Os criminosos podem ter obtido previamente alguns dos seus dados — por exemplo, nome, morada e banco de que é cliente —, o que lhes permite personalizar a comunicação que enviam por correio”, informou o Banco de Portugal.

A instituição relembrou também que os cartões são válidos até ao último dia indicado no próprio cartão e “o banco envia um novo cartão nas semanas anteriores e, por isso, é um processo atempado, que não exige uma ativação urgente”.

“Os cartões só podem ser ativados de três formas: num caixa automático (ATM) ou no ‘site’ ou ‘app’ do seu banco (…) não utilize os contactos, ‘links’ ou ‘QR codes’ indicados na carta para confirmar que a comunicação é autêntica ou para ativar o novo cartão”, lê-se no ‘site’ do BdP.

O Banco alertou ainda para a possibilidade de as ligações remeterem para páginas falsas dos bancos que se assemelham às originais, a partir das quais os criminosos podem obter informações pessoais e até mesmo transferir dinheiro.

O BdP apelou para, em caso de dúvida, os clientes consultarem sempre o banco.