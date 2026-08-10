Banco central russo aconselha banca a apoiar PME afetadas por ataques a Wildberries
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Economia

Banco central russo aconselha banca a apoiar PME afetadas por ataques a Wildberries

A gigante do comércio eletrónico, que perdeu mais de mil milhões de dólares nos ataques, reagiu à publicação do documento do regulador replicando-o no seu próprio canal de Telegram.
DN/Lusa
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O Banco Central da Rússia (BCR) aconselhou esta segunda-feira os bancos russos a apoiarem as pequenas e médias empresas (PMEs) que sofreram danos provocados pelos ataques de drones lançados pela Ucrânia contra o gigante do comércio eletrónico Wildberries, a Amazon russa.

Numa carta publicada pelo regulador bancário no seu canal no Telegram, o BCR afirmou que as PME "que sofreram perdas em consequência dos ataques terroristas em centros logísticos, armazéns, locais de produção, escritórios ou outros locais poderão solicitar a reestruturação dos seus créditos e empréstimos".

"Recomenda-se que as entidades de crédito facilitem o trâmite dos pedidos, independentemente de o mutuário cumprir os requisitos legais para uma moratória de pagamentos, e que considerem essa reestruturação como uma medida independente para apoiar as empresas", indica o documento.

O BCR acrescentou que "as entidades de crédito devem abster-se de cobrar multas e penalizações por pagamentos atrasados e não exigir o reembolso antecipado do empréstimo".

Afirmou que se os bancos "mudarem as condições dos contratos de empréstimo, recomenda-se que informem pontualmente os mutuários sobre o novo calendário de pagamentos".

Em particular, o regulador apontou que essas reestruturações "não devem prejudicar o histórico de crédito do empresário".

A Wildberries, que perdeu, segundo a imprensa, mais de mil milhões de dólares nos ataques, reagiu à publicação deste documento replicando-o no seu próprio canal de Telegram.

Durante o último mês, a Ucrânia lançou uma ampla campanha contra centros logísticos e armazéns da Wildberries em diversas regiões da Rússia, destruindo total ou parcialmente mais de uma dezena de instalações, mais de um quinto do total, segundo estimativas de especialistas.

Diante dessa situação, a Amazon russa anunciou compensações simbólicas aos vendedores afetados e iniciou trâmites com o vizinho Cazaquistão para a criação de centros logísticos no seu território.

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