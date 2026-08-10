Banco central russo aconselha banca a apoiar PME afetadas por ataques a Wildberries

O Banco Central da Rússia (BCR) aconselhou esta segunda-feira os bancos russos a apoiarem as pequenas e médias empresas (PMEs) que sofreram danos provocados pelos ataques de drones lançados pela Ucrânia contra o gigante do comércio eletrónico Wildberries, a Amazon russa.Numa carta publicada pelo regulador bancário no seu canal no Telegram, o BCR afirmou que as PME "que sofreram perdas em consequência dos ataques terroristas em centros logísticos, armazéns, locais de produção, escritórios ou outros locais poderão solicitar a reestruturação dos seus créditos e empréstimos"."Recomenda-se que as entidades de crédito facilitem o trâmite dos pedidos, independentemente de o mutuário cumprir os requisitos legais para uma moratória de pagamentos, e que considerem essa reestruturação como uma medida independente para apoiar as empresas", indica o documento.O BCR acrescentou que "as entidades de crédito devem abster-se de cobrar multas e penalizações por pagamentos atrasados e não exigir o reembolso antecipado do empréstimo".Afirmou que se os bancos "mudarem as condições dos contratos de empréstimo, recomenda-se que informem pontualmente os mutuários sobre o novo calendário de pagamentos".Em particular, o regulador apontou que essas reestruturações "não devem prejudicar o histórico de crédito do empresário".A Wildberries, que perdeu, segundo a imprensa, mais de mil milhões de dólares nos ataques, reagiu à publicação deste documento replicando-o no seu próprio canal de Telegram.Durante o último mês, a Ucrânia lançou uma ampla campanha contra centros logísticos e armazéns da Wildberries em diversas regiões da Rússia, destruindo total ou parcialmente mais de uma dezena de instalações, mais de um quinto do total, segundo estimativas de especialistas.Diante dessa situação, a Amazon russa anunciou compensações simbólicas aos vendedores afetados e iniciou trâmites com o vizinho Cazaquistão para a criação de centros logísticos no seu território..Wildberries: por que a “Amazon russa” está na mira dos ucranianos?