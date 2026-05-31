Desde as 00h00 deste dia 1 de junho que vale a pena encher o depósito do carro.
Desde as 00h00 deste dia 1 de junho que vale a pena encher o depósito do carro. FOTO: Reinaldo Rodrigues
Economia

Atestar o depósito fica cinco euros mais barato a partir desta segunda-feira

Uma descida de 0,10€ no gasóleo e gasolina alivia o bolso dos portugueses neste arranque de junho. Mas o recuo do preço do petróleo nos mercados internacionais poderia sentir-se ainda mais por cá se o Governo não tivesse aumentado o ISP.
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