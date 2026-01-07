Após tarifas e ajustes, exportações brasileiras para os EUA mostram cinco meses de queda sustentada

As tarifas impostas por Donald Trump continuam a impactar na balança comercial de diversos países e o Brasil não foge à regra. Tanto assim é que as exportações brasileiras recuaram 6,6% em 2025, totalizando cerca de 37,7 mil milhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 32,3 mil milhões de euros. No mesmo período, as importações de bens norte‑americanos para o Brasil subiram 11,3%, para 45,2 mil milhões de dólares (cerca de 38,7 mil milhões de euros), levando a um défice comercial com os EUA de aproximadamente 7,53 mil milhões de dólares (aproximadamente 6,4 mil milhões de euros).Trata‑se da quinta queda consecutiva nas vendas brasileiras ao mercado norte‑americano desde a imposição, em julho, de sobretaxas pelos EUA. Apesar de, em novembro, o Presidente dos EUA ter anunciado a remoção da sobretaxa adicional de 40% aplicada a vários produtos brasileiros, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) estima que 22% das exportações do Brasil — cerca de 7,6 mil milhões de euros — ainda permaneçam sujeitas às tarifas impostas em julho. Segundo o MDIC, outros 15% (5,3 mil milhões de euros) estão sujeitos apenas à tarifa-base de 10% e 27% (9,3 mil milhões) abrangem tarifas da Seção 232. Cerca de 36% das exportações brasileiras para os EUA estão, segundo o ministério, livres de sobretaxas adicionais.Em dezembro, as exportações brasileiras para os EUA registaram uma queda de 7,2% face a dezembro de 2024, totalizando três mil milhões de euros, enquanto as importações procedentes dos EUA diminuíram 1,5% na comparação homóloga para 2,8 mil milhões de euros. .Black Friday gera quase 10 mil reclamações e qualidade supera logística como principal queixa