Apple lança iPhone Duo. O primeiro dobrável da maçã promete ser um super-potente tudo-em-um que cabe no bolso

O formato inaugura algumas coisas únicas em iPhones: esconde a câmara interior sob o painel, introduz o suporte para a Apple Pencil num telemóvel e reorganiza o iOS 27 com controlos laterais e janelas emparelhadas — conseguindo, de acordo com a demonstração, verdadeiro multitasking num iPhone.

A nível de potência de hardware, o aparelho integra o novo chip A20 Pro de 2 nanómetros, uma câmara de vapor dedicada e o novo modem C2 proprietário (100% eSIM à escala global). Claro que tudo isto paga-se, e bem (o preço base em dólares para o mundo inteiro — e sem impostos — está a roçar os dois mil dólares).

Novos iPhones Pro e Max e Watch

Ao lado do dobrável, a linha convencional renovou-se neste mesmo dia com os iPhone 18 Pro e Pro Max. Além do processador, o grande destaque recaiu sobre a câmara principal Fusion de 48 MP com abertura mecânica variável — um sistema físico de seis lâminas que varia a entrada de luz e a profundidade de campo —, a par da tecnologia Apple Reference Image, que assina digitalmente as fotografias no sensor para atestar a autenticidade da imagem (cria uma espécie de “negativo digital” que atesta que a foto foi tirada naquele sistema). Isto além de a Apple ter anunciado, no combate aos conteúdos manipulados por IA, a adesão ao SynthID, sistema da Google que se está a transformar standard na indústria.