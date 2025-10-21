António Costa envolve-se diretamente em mais uma crise: a da habitação

A crise da habitação na União Europeia (UE) está a assumir proporções graves pelo que António Costa, o presidente do Conselho Europeu vai envolver-se diretamente no problema e na tentativa de o resolver."A capacidade financeira para ter uma casa e o acesso à habitação estão entre as preocupações mais urgentes dos europeus, de Lisboa a Copenhaga, de Dublin a Atenas", declarou, esta terça-feira, Costa, que foi autarca de Lisboa entre 2007 e 2015 e primeiro-ministro de Portugal entre 2015 e 2024, justamente os dois períodos (quase 17 anos) em que a crise habitacional na capital e no país mais cresceu e se agudizou.Na agenda do presidente do Conselho, onde constam crises graves como as da guerra da Ucrânia ou o "desastre humanitário" em Gaza, vem somar-se agora uma crise interna europeia, que continua a crescer.Para Costa, a questão da habitação "necessita de ser abordada a todos os níveis: local, regional e nacional" e "precisamos também de refletir sobre a melhor forma de a UE ajudar nestes esforços e ter um impacto concreto no combate a esta crise".O pontapé de partida de Costa acontece esta quarta-feira, 22 de outubro. O presidente Costa "reunirá com a presidente do Comité das Regiões, Kata Tüttő, com o presidente cessante do Comité Económico e Social, Oliver Röpke, e com o sucessor, Séamus Boland", explica fonte oficial, numa nota enviada às redações."A reunião centrar-se-á na forma de abordar a crise da habitação em toda a UE e realiza-se antes da Cimeira Social Tripartida e do debate do Conselho Europeu sobre a habitação."Em maio deste ano, a abordagem mais geral foi lançada pelo Comité das Regiões quando apresentou um estudo sobre “o papel das cidades e regiões no Plano Europeu para a Habitação Acessível”, no qual destacou "a necessidade de subsidiariedade ativa e de governação a vários níveis para permitir uma abordagem de base local".Depois disso, em setembro passado, o Comité Económico e Social Europeu apresentou o seu parecer sobre esse plano onde pede uma uma "abordagem coordenada" da UE e dos países da união "para fazer face à escassez de habitação acessível".