Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.Foto: Paulo Spranger
Economia

Alívio fiscal no Orçamento do Estado para 2026 pode chegar a mil milhões de euros

Orçamento do Estado “vai trazer alterações fiscais mínimas”, entre elas a já prometida descida adicional no IRS e a atualização dos escalões do IMT, indicou Sarmento.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Impostos
Orçamento do Estado
Carga Fiscal
Receita Fiscal
Finanças públicas
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt