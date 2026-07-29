Air France-KLM e Lufthansa concorrem para a fase final da compra da TAP

Dois dos maiores grupos europeus e mundiais de aviação comercial – Air France-KLM e Lufthansa – avançaram finalmente com as respetivas "propostas vinculativas" para comprar quase metade da transportadora aérea portuguesa TAP, esta quarta-feira (29 de julho), anunciou a Parpública, a empresa que detém as participações empresariais do Estado.Ao todo, o Estado está a vender 49,9% da TAP (44,9% atualmente na posse da Parpública mais os 5% de capital reservados aos trabalhadores)."No âmbito da terceira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital social da TAP, SA consagrada no artigo 13º do Caderno de Encargos (CE) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141 – B/2025, a Parpública, SGPS, S.A. anuncia que recebeu duas propostas vinculativas, apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da segunda etapa da referida operação, Air France-KLM S.A. e Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (“Deutsche Lufthansa AG”) [indicadas por ordem alfabética]", diz o grupo público tutelado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em comunicado.Esta privatização, uma das maiores dos últimos anos, é vista no governo como crucial para manter o rumo das contas públicas (equilíbrio do saldo e novas descidas da dívida).Como escreveu o DN esta quarta-feira, as várias avaliações que foram saindo até agora apontam para que a companhia aérea tenha atualmente um valor de mercado entre 1,4 mil milhões e dois mil milhões de euros, o que poderá significar um encaixe, para o Executivo, na ordem dos 700 mil a mil milhões de euros. A TAP emprega atualmente 7.500 a 8.000 trabalhadores.Perante as duas propostas agora enviadas pelo grupo Air France-KLM (com origem em França e Países Baixos) e Lufthansa (Alemanha), a Parpública diz que terá de "elaborar, de modo fundamentado, um relatório que descreva pormenorizadamente as propostas recebidas, bem como as diligências informativas a que se refere o artigo 14.º do mencionado CE, e que contenha uma apreciação daquelas".Será nesse relatório que vai ser determinado o "mérito absoluto e relativo" das duas propostas dos grupos estrangeiros "em função dos critérios de seleção previstos no n.º 6 do artigo 5.º do mesmo caderno de encargos.O referido documento será entregue pela Parpública "aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do transporte aéreo no prazo de 30 dias"."Se houver lugar a pedidos esclarecimentos, a qualquer um dos proponentes, sobre as respetivas propostas", o período por estender-se por mais de um mês pois o referido prazo terá de ser suspenso "até que sejam prestados todos os esclarecimentos ou decorra o prazo que tenha sido fixado aos proponentes para o efeito".Recorde-se que, na Europa, uma das mais recentes fusões aconteceu com a compra da companhia aérea italiana Ita pelos alemães da Lufthansa.Segundo os especialistas, a TAP parece estar numa melhor situação financeira do que a companhia italiana, uma vez que vai ser vendida com as contas relativamente limpas e estabilizadas.Foi o culminar de um longo e oneroso processo de restruturação que custou aos contribuintes portugueses cerca de 3,2 mil milhões de euros ao longo dos últimos anos..Venda da TAP entra hoje em fase final.TAP: Pinto Luz diz que privatização não deve confinar-se a preço e exige "ponderação e descrição"\n\n.Ex-CEO da TAP ganha primeira batalha jurídica contra a companhia aérea .CEO do grupo Lufthansa garante que TAP é “parceiro ideal” para expansão para a América Latina.Plano de reestruturação da TAP está concluído com devolução de 25 milhões ao Estado."Mercado-chave": TAP prevê transportar 2,1 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal este ano.Refinaria de Sines e TAP lideram lista dos mais poluentes em 2025