TAP
TAPGerardo Santos
Economia

Air France-KLM e Lufthansa concorrem para a fase final da compra da TAP

Dois dos maiores grupos mundiais de aviação avançaram finalmente com as suas "propostas vinculativas" para comprar a transportadora aérea portuguesa. Venda pode dar mil milhões de euros ao Estado.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Dois dos maiores grupos europeus e mundiais de aviação comercial – Air France-KLM e Lufthansa – avançaram finalmente com as respetivas "propostas vinculativas" para comprar quase metade da transportadora aérea portuguesa TAP, esta quarta-feira (29 de julho), anunciou a Parpública, a empresa que detém as participações empresariais do Estado.

Ao todo, o Estado está a vender 49,9% da TAP (44,9% atualmente na posse da Parpública mais os 5% de capital reservados aos trabalhadores).

"No âmbito da terceira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital social da TAP, SA consagrada no artigo 13º do Caderno de Encargos (CE) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 141 – B/2025, a Parpública, SGPS, S.A. anuncia que recebeu duas propostas vinculativas, apresentadas pelos interessados convidados a fazê-lo após a conclusão da segunda etapa da referida operação, Air France-KLM S.A. e Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (“Deutsche Lufthansa AG”) [indicadas por ordem alfabética]", diz o grupo público tutelado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em comunicado.

Esta privatização, uma das maiores dos últimos anos, é vista no governo como crucial para manter o rumo das contas públicas (equilíbrio do saldo e novas descidas da dívida).

Como escreveu o DN esta quarta-feira, as várias avaliações que foram saindo até agora apontam para que a companhia aérea tenha atualmente um valor de mercado entre 1,4 mil milhões e dois mil milhões de euros, o que poderá significar um encaixe, para o Executivo, na ordem dos 700 mil a mil milhões de euros. A TAP emprega atualmente 7.500 a 8.000 trabalhadores.

Perante as duas propostas agora enviadas pelo grupo Air France-KLM (com origem em França e Países Baixos) e Lufthansa (Alemanha), a Parpública diz que terá de "elaborar, de modo fundamentado, um relatório que descreva pormenorizadamente as propostas recebidas, bem como as diligências informativas a que se refere o artigo 14.º do mencionado CE, e que contenha uma apreciação daquelas".

Será nesse relatório que vai ser determinado o "mérito absoluto e relativo" das duas propostas dos grupos estrangeiros "em função dos critérios de seleção previstos no n.º 6 do artigo 5.º do mesmo caderno de encargos.

O referido documento será entregue pela Parpública "aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do transporte aéreo no prazo de 30 dias".

"Se houver lugar a pedidos esclarecimentos, a qualquer um dos proponentes, sobre as respetivas propostas", o período por estender-se por mais de um mês pois o referido prazo terá de ser suspenso "até que sejam prestados todos os esclarecimentos ou decorra o prazo que tenha sido fixado aos proponentes para o efeito".

Recorde-se que, na Europa, uma das mais recentes fusões aconteceu com a compra da companhia aérea italiana Ita pelos alemães da Lufthansa.

Segundo os especialistas, a TAP parece estar numa melhor situação financeira do que a companhia italiana, uma vez que vai ser vendida com as contas relativamente limpas e estabilizadas.

Foi o culminar de um longo e oneroso processo de restruturação que custou aos contribuintes portugueses cerca de 3,2 mil milhões de euros ao longo dos últimos anos.

TAP
Venda da TAP entra hoje em fase final
TAP
TAP: Pinto Luz diz que privatização não deve confinar-se a preço e exige "ponderação e descrição"
TAP
Ex-CEO da TAP ganha primeira batalha jurídica contra a companhia aérea
TAP
CEO do grupo Lufthansa garante que TAP é “parceiro ideal” para expansão para a América Latina
TAP
Plano de reestruturação da TAP está concluído com devolução de 25 milhões ao Estado
TAP
"Mercado-chave": TAP prevê transportar 2,1 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal este ano
TAP
Refinaria de Sines e TAP lideram lista dos mais poluentes em 2025
TAP
Turismo
Privatização da TAP
Lufthansa
Air France-KLM
Aviação comercial
Aviação Civil
viagens turísticas
Diário de Notícias
www.dn.pt