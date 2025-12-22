Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gonçalo Pires, administrador financeiro (CFO) da TAP.
Gonçalo Pires, administrador financeiro (CFO) da TAP.ANDRÉ KOSTERS/LUSA
Economia

Administradores da TAP arriscam património próprio e pena de prisão em caso de insolvência culposa da SGPS

Tribunal determinou que vai avaliar se a insolvência da TAP SGPS foi culposa, como sustenta a companhia aérea Azul, credora da TAP. Atual e ex-CEO, como Christine Ourmière-Widener, e o administrador financeiro Gonçalo Pires arriscam sanções, se o tribunal der razão ao grupo brasileiro. Governo e TAP contestam acusação da Azul.
Publicado a
Loading content, please wait...
TAP
Justiça
Insolvência
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt