TAP reduz horário dos trabalhadores entre 20% e 70% em agosto

TAP informa CMVM de acordo definitivo com o Estado

Os trabalhadores da TAP vão sofrer uma redução de horário entre 20% e 70% em agosto. A companhia aérea portuguesa aderiu ao regime extraordinário de apoio à retoma progressiva, segundo a informação interna comunicada esta quarta-feira pelo conselho de administração. A medida aplica-se a um universo de 10 mil funcionários.

Segundo a versão online do semanário Expresso, a companhia aérea portuguesa justifica esta medida com a "evolução das restrições à mobilidade das pessoas definido, a cada momento, pelas autoridades governamentais dos países onde a TAP opera e os sinais da procura".

A empresa prevê ainda uma "retoma lenta e gradual, que poderá ser ajustada sempre que estas circunstâncias assim o exijam.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na mesma missiva, o conselho de administração "reitera que tudo fará para proteger os empregos, a saúde e a segurança da família TAP".

Esta comunicação foi enviada dois dias depois de a companhia aérea ter anunciado que vai operar com apenas 30% das rotas durante o mês de agosto, num total de 500 voos semanais; em setembro, serão atingidos os 40% da operação pré-covid, com perto de 700 voos semanais.

A partir de 1 de agosto, o Estado vai manter os apoios a todas as empresas com perda de receita de pelo menos 40%. Acaba-se o regime de lay-off simplificado, exceto para as empresas obrigadas a estarem encerradas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia