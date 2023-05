Preços dos vegetais e das frutas disparam e ficam acima da média da UE

Os sinais de abrandamento da inflação tardam em chegar à mesa dos portugueses. Os preços dos alimentos continuam a subir, em particular os dos vegetais que dispararam 35,5% em março, em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo ficado 12,3 pontos percentuais acima da média da União Europeia (UE), que atingiu os 23,2%, segundo os dados disponibilizados esta segunda-feira pelo Eurostat.

Também as frutas estão mais caras: o custo subiu, em março, 20,7%, superando em 11 pontos a média da UE que se fixou em 9,7%, de acordo com a informação do gabinete de estatísticas europeu.

De salientar, contudo, que esta análise não tem em conta o IVA zero, implementado em Portugal para um conjunto de 46 bens alimentares, entre os quais vegetais e frutas. A medida entrou em vigor a 18 de abril.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia